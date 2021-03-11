大陸浙江溫州日前發生一起車禍意外，有名母親開車載著女兒外出，在一處路口準備左轉時，沒有確實觀察路況，就踩下油門前行，沒想到被一輛直行車迎面撞上，坐在後座的女兒被拋飛出車外，母親焦急地下車查看，孰料竟當場嚇到昏厥，母女倆隨後都被送醫治療。

（圖／翻攝自燃新聞）

根據《燃新聞》報導，事發於本月1日，郭姓母親駕駛著紅色轎車準備左轉時，遭到迎面而來的7人座箱型車撞上，紅色轎車轉了快一圈才停下，輪胎磨出了一陣煙，後車門也因瞬間撞擊力道而彈開，這時後座的女兒因沒依規定繫安全帶，整個人被甩飛，接著重摔倒地。

（圖／翻攝自燃新聞）

副駕駛座一名女子連忙下車，衝到小女孩的身旁查看，箱型車駕駛也奔上前，將小女孩一把拉起身，這時郭姓母親走下車，一看見女兒受傷倒地的模樣，她竟驚嚇過度當場昏厥，其他民眾紛紛上前幫忙，所幸送醫後母女倆目前都平安無事，警方也對郭姓母親進行一番宣導教育。

（圖／翻攝自燃新聞）

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(中時新聞網)