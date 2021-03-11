台東關山警分局池上分駐所警員機警攔查違法載運生雞糞。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東關山警分局池上分駐所警員巡邏時，發現前方卡車不時飄散陣陣臭味，直覺可能是偷運生雞糞，隨即將卡車攔停，掀開帆布，果然是生雞糞，立即通報縣府，由於載運未經核准，當場開罰6萬元，並原車押返載運地；縣府農業處呼籲禽畜業者及農友勿僥倖偷運生禽畜糞。

「什麼臭味？你有聞到嗎？」、「有！真的好臭！」池上分駐所警員李佳霖及蔡誌昇執行巡邏勤務，巡經忠孝路沿途一直聞到疑似自前方卡車傳來的臭味，就將其攔下盤查，貨車司機出具載具單聲稱是肥料，經環保局人員到場戳開肥料袋，果然是生雞糞，馬上打臉司機說詞。

此外，細心的員警還觀察到，該部卡車輪胎疑似遭重壓「變形」，便請司機將車輛開至附近回收場過磅，明顯超載，再吃上一張罰單。

台東關山警分局池上分駐所警員機警攔查違法載運生雞糞。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

據了解，生雞糞含氮肥高，對於種植果樹、生薑的農民而言，的確是廉價又實用的肥料，雖然政府獎勵農友使用有機肥，但在價格考量下，還是生雞糞較便宜。

環保局人員表示，部分農友為了省工、省錢，會選擇使用生雞糞當肥料，然而在田間使用生雞糞當肥料，若沒有覆蓋土壤，就容易孳生蒼蠅、臭味飄散，也衍生環境衛生問題、造成環境汙染，更影響台東觀光。

農業處表示，2020年已查獲攔阻22萬5000多公斤生雞糞，並完成19輛車裁罰，總計裁罰114萬元。2021年1月至3月8日止，統計已查獲4輛違規載運生雞糞，開罰24萬元。重申未依規定申請者將予以開罰6萬元以上至30萬元以下罰鍰，且查獲第3次將沒入車輛及相關機具。

(中時 )