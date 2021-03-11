王定宇（左）、顏若芳（右）。（資料照片）

民進黨籍立委王定宇。（資料照片）

民進黨立委王定宇被爆多次進出同黨發言人顏若芳同居，雙方雖澄清是房東與房客關係，但爭議仍持續延燒。此外，查閱監察院財產申報資料，王定宇去年和今年有部分項目相同。對此，王定宇澄清，是申報人員誤觸資料。國民黨台北市議員游淑慧批評，「誤觸說」根本是看到鬼。

根據廉政專刊兩次資料發現，包括台南市仁德區的3筆土地、2筆建物、2輛汽車、有價證券（股票）共193萬4070元、8筆保險，以及34個帳戶的存款金額，兩次申報資料完全一模一樣。

王定宇申報財產資料中，有變化的則是債務部分，2020年夫妻兩人共有638萬8039元債務；2021年則有423萬9137元債務。其中王定宇的部分，少了200多萬元，妻子李淑吟的股票融資189萬元則未變動。

王定宇今天上午在臉書澄清，監察院財產申報處組長來電告知，「委員109年財產申報下載監察院資料時，申報人員誤觸108年資料，以致109年和108年完全一模一樣，審核人員也沒發現」，所以就是烏龍一場，現在已經處理更正了。

監察院則回應，「依公職人員財產申報資料審核及查閱辦法第5條規定，本院受理公職人員紙本申報之財產申報表，僅作形式審核，即於檢視是否填妥基本資料及末頁有無簽章等。申報人以網路申報財產，則無須進行形式審核，如應刊登公報者，逕依其申報資料內容登載。監察院公報廉政專刊第171期所刊登王定宇委員109年財產資料，係依據王定宇委員109年12月10日網路傳送申報之資料刊載，本院並無誤植情形」。

國民黨台北市議員游淑慧今（11）日在中天電視《大新聞大爆掛》中以她過往經驗分析，「誤觸說」根本是看到鬼。

游淑慧指出，不可能誤觸，因為每年財產申報都是不同系統，檔案格式不太一樣。如果萬一萬一真的誤觸，照理說資料百分之百都是去年的，但為何王定宇的存款相同，但是債務會自動減少？這是看到鬼！

(中時新聞網)