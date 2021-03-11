國防部刊物《青年日報》刊登性愛文章，遭讀者質疑「太露骨！怎麼會讓國軍弟兄接觸到這種東西」。隸屬政治作戰局的《青報》，今在官網副刊分類「【浮世眾】祕密基地」刊登一篇字數約1100字的言情文章，描述一對男女的性愛過程，由於內容寫得太詳細，網站也無18禁等標示，等於開放網友公開瀏覽，被質疑「看這個好嗎？」諷刺的是，點閱超高！

「男人抬起女人的臀，雙腳夾住她的腿，右手扶著他的堅硬慢慢挺進」、「女人的掙扎膽怯無力，男人繼續向前碰撞」、「他的手指從內褲的縫隙竄入，一點一點地向前探」、「他又深入了一點點，只有一點點，然後立刻拔出」。

《青年日報》今在副刊刊登含有上述內容的文章，立即引起網友議論；點閱數逾8000，相較其他點閱僅2、300的文章，此文隨即被網友瘋傳，許多人納悶，國軍網站為何公然PO這類文章。

「國軍弟兄悶壞了，奇文共賞可紓解身心壓力」、「國防部什麼時候這麼開放」、「是不是長官沒審稿，底下的人就把稿子PO出去了」。

當過兵的網友認為，以國軍向來做什麼事都要層層把關機制來說，類似文章應有負責審核的人，文章雖是邀稿，由外部作家撰寫，但情色內容顯然不宜出現在國軍網站上，把關機制絕對出了問題。

副刊文章內容太露骨，遭質疑審核機制失靈。（翻攝青年日報官網）

(中時新聞網)