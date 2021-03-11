原美國學校舊址現保留大型綠地，13日、14日兩天舉辦市集，未來成為居民休憩空間。（程炳璋攝）

台南市北區美國學校關校45年，大片土地成為荒地，北區公所結合社區作地方創生，留作停車場與大型綠地，13、14日兩天將以草地野餐與音樂方式，舉辦首場「阿嬤你看」（America諧音）市集，主辦單位提醒如果不知道正確地點，就在「特斯拉無法導航的土魠魚羹店」對面。

台南市北區美國學校創立1953年，1976年廢除，占地3520坪，曾作亞蔬中心員工宿舍，後來成了荒地，台南市政府一度規畫作客運轉運站，遭地方反對作罷。台南市政府評估附近有停車需求，3分之1將作停車場，其餘留作大型綠地。

綠地周圍的步道已完工，未來由社區認養，每季舉辦市集活動，13日、14日首場活動找「米街人文會社」策畫「阿嬤你看」市集，作為往後活動舉辦的樣板。

米街人文會社召集人陳宏斌表示，活動以英文America諧音來取名，從下午2時至晚上8時，配合綠地景觀，現場提供野餐墊給民眾，民眾可在草地上體驗市集與音樂的美式野餐派對。

美國學校舊址已建構環繞綠地的廊道，北區區公所以地方創生為主題，朝青銀共創、城鄉共榮發展，未來將交給附近社區認養使用。

(中時 )