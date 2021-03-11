桃園市平鎮區新光路為連通台1線的要道，平時車潮眾多，回堵至外環道與台66快速道路情事屢屢發生，地方怨聲載道，民代為紓解該區車流壓力，爭取拓寬延平路3段379巷至10米，取代新光路原有功能，但因拓寬案涉及私人土地，地主要求相關補償方案、評估報告出爐後再行研議。

新光路為平鎮地區重要通行道路，北端緊鄰宋屋國小，2019年交通局考量該處路幅狹窄，會車困難，決議將其改為單行道，只出不進，雙向車流須改道至延平路3段，再左轉新光路66巷，不過，由於該路段車流量大，學子仍會在車陣中左閃右避，險象環生。

市議員舒翠玲指出，由於新光路北端銜接台1線（延平路3段）處，車流問題日益嚴重，甚至回堵至環南路、台66路段，不如將鄰近的延平路3段379巷擴寬、拉直，成為居民往返平鎮山子頂、高速公路及楊梅的替代道路，轉移新光路北端車潮，讓大宋屋地區居民通行順暢，同時提升師生就學安全。

工務局表示，延平路3段379巷全長約為500米、寬4到6米不等，地方希望可拓寬至8到10米，但拓寬案須徵求土地所有者新光合纖、掬水軒2家公司同意，業者也要求市府研擬相關補償方案，現由平鎮區公所調查調路基本資料，再依一般道路開闢原則，提報本府養護工程處錄案，待確認地方車流狀況後，才能擬出最終方案，盡可能滿足地方需求。

(中時 )