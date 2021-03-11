【政新鮮】台南高雄變「慶記之都」？ 謝龍介轟綠搞壞治安

南台灣近幾個月非常不平靜，接連在台南和高雄發生黑幫火拚、街頭尋仇、夫向妻友開槍造成2死等兇殺案件震驚社會！根據警政署統計資料，去年台南市暴力犯罪率以42.7%名列全國第一，網上甚至出現「慶記(子彈)之都換台南」的聲音，對此台南市議員謝龍介在中時新聞網節目《政新鮮》痛批民進黨派系鬥爭害慘台灣社會治安，頻頻調動警界高層人事，只為卡位換上自己人，感嘆表示：「短短兩年，一個台南市換四個警察局長，治安怎麼會好？」

「今天不是換了警察局長，遇到犯罪事件說不要動就真的都不要動！」謝龍介直言，想要遏阻犯罪必須從根源開始。每次地方治安首長的更動，首先面對的就是必須重新了解轄區的警力配置、特種行業環境以及黑道勢力的整頓。他接著說道，現在南部的警察局長這樣換來換去，不但沒辦法和地方維繫好長期關係，也難以透過「溫情喊話」去防制犯罪的發生。

謝龍介最後提到，民進黨政府不是一直強調國門把守有多嚴格，但為什麼現在黑槍走私如此氾濫，連帶影響到社會治安出現問題，衍生這麼多的暴力犯罪事件呢？謝並指出，台南市長黃偉哲剛上任沒多久就發生震驚社會的馬國女大生命案，但他當時不先檢討治安防制有何漏洞，反而去說「案發地點只有兩盞路燈不亮」，對此謝語重心長地說，人民對治安有高度期待，民進黨執政真的要能苦民所苦，他身為台南市的民意代表，一定會盡責去督促，要求市府改善治安亂象，讓市民能有一個安全安心的生活環境。

(中時新聞網)