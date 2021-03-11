紫蘇經實驗認證有眾多優點，更可望成為抗新冠病毒的利器。(長庚大提供／蔡依珍桃園傳真)

長庚大學與國防醫學院攜手組成抗新冠病毒藥物研發團隊，發現紫蘇有足以媲美瑞德西韋的效果，且有安全性佳、取得容易、製成簡單、價格親民的優點，已完成研究專利申請，近期更針對紫蘇水萃液精進製程，開發可提升30倍抗新冠病毒的效能產品，正積極尋找合作廠商技轉，造福人群。

長庚大學洪錦堂教授實驗室和國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁，在2019年成立「抗病毒藥物開發平台團隊」，結合長庚大學「新興病毒感染研究中心」深獲國際肯定的抗病毒藥物研發能量，和國防預醫所擁有全台唯一完備生物安全等級二、三、四等級實驗室的特色，共同建置高危險致病原研究整合平台，以提升台灣面對各種新興及再現高危險等級病毒的防治研發能量。

洪錦堂表示，近期在德國、印度皆有學者發表「紫蘇抗新冠」的初步相關研究，中研院團隊也有類似的驗證結果，雖然目前全球已出現許多老藥新用、抗體藥和疫苗，但生產量能和價錢卻未必親民，紫蘇水萃物在抗新冠病毒上有許多優點，應可在這一次人類和病毒的攻防戰中成為一個選項。

圖為研究團隊在電子顯微鏡下取得的新冠病毒顯微影像。(長庚大提供／蔡依珍桃園傳真)

長庚團隊進一步指出，非常多古籍記載的大宋第一時飲「紫蘇熟水」，是台灣食藥署核准的臨床中藥，具內服外用雙重功效，經實驗認證有眾多優點，包括取得容易，製成簡單，價格親民，也可直接結合在新冠病毒顆粒上，追緝夾殺病毒，可作為環境蔬果食材的天然洗滌劑，阻擋病毒污染和擴散，也可提供酒精過敏者另一選擇。

此外，紫蘇可採中西合併雞尾酒療法，效能佳且十分穩定，無需冷鍊保存，產品運輸成本低，對不同新冠病毒株皆有效力，目前經倉鼠動物模式實驗確定能有效抗新冠病毒。特別是「紫蘇熟水」是宋代第一名飲料，千年來食藥兩用，在許多國家歸類為保健品，推廣成為商品門檻底，因此具發展為預防及治療用藥的潛力。

洪乙仁及洪錦堂指出，由於兩校提早部署這項具前瞻性的合作，面對新冠病毒來襲時，團隊因而即時做出貢獻，去年9月就完成紫蘇抗新冠研究專利申請，近期更在全國唯一的P4等級高防護實驗室群進行實驗，針對紫蘇水萃液精進製程，開發出可提升30倍抗新冠病毒效能產品，希望能早日技轉並產品化，為這場「疫戰」盡一份心力。

(中時 )