大鵬灣國家風景區管理處與訂房平台AsiaYo合作推出「熱帶玩學・超級房東」徵選活動，以屏東縣政府登記在案的民宿為對象，預計招募10名能將住宿與在地獨特體驗結合的民宿主人，推動屏東觀光。

鵬管處表示，國旅正夯，結合社區特色及在地行程的旅遊方式已成為新的旅遊趨勢，若能將住宿與旅程結合創造成新的旅遊模式，推出好商品，並由民宿業者一起來發揮創意，必定能吸引遊客目光，帶動更多人投入國旅。

鵬管處因此與AsiaYo平台合作，邀請屏東民宿主人創意發想，將民宿加上各式「體驗遊程」組成商品，上架到AsiaYo平台作銷售，例如與民宿結合的室內手作DIY、社區環境景點探索導覽，或是結合在地走讀、才藝教學等計畫招募10家民宿業者加入，入選民宿將享平台佣金免費、協助美學包裝、線上行銷等優惠。

鵬管處表示，旅行除了欣賞風景、品嘗美食，更重要的是有一個舒服安全的好住所。這次與AsiaYo推出招募超級房東活動，希望讓屏東體驗旅遊透過觀光行銷計畫與包裝，邀請旅客到屏東深度旅遊。

(中時 )