全球天然氣技術、服務和解決方案的領導者GE Gas Power11日舉辦「GE卓越創新獎」，此次GE在亞洲首辦的第一場創意能源提案競賽，攜手桃園市政府與台灣電力公司，總獎金超過新台幣100萬元，募集增加電力供給同時降低碳排放，以及減少台灣能源需求和消耗的創意想法，希冀藉此招募各方好手，一起腦力激盪，為台灣的能源環境找到最適切的解決方案。

在「2021年氣候變遷績效指標」報告中，台灣在61個國家中名列57名，在全球溫室氣體排放與再生能源發展仍然有很大的進步空間；桃園市在全台綠能發展一直走在尖端，桃園市政府副市長高安邦表示：「政府近年積極投入能源轉型和綠能開發，GE引進國外先進的電力設備及技術，不但緩解用電需求，也逐步加速台灣能源轉型。此刻世界正站在能源轉型的交叉口，希望藉由本次比賽共同集思廣益，實踐台灣環境和能源永續繁榮的目標！我們肯定這次的比賽，將給予全力支持。」

台灣在2019年減煤及增氣出現「黃金交叉」後，「煤主氣從」已邁入歷史，燃氣成為台灣目前最主要的電源。台電近年也呼應台灣能源轉型計畫－2025年達到50％天然氣發電、20％再生能源的目標，導入GE的技術，加速佈署再生能源和天然氣發電，以燃氣機組減少溫室氣體與空氣污染物的排放，減緩近期的氣候變遷，並達到「撥雲見日」和減煤減碳的效果。

台電總經理鍾炳利對賽事表示支持：「除了發掘台灣更多能源的解決方案，我們也希望能夠培養下一代，關心台灣能源問題，共同為台灣尋找更美好的未來。」 隨著全球應對氣候變遷的布局加快，GE持續透過技術開發和解決方案，例如：以世界頂尖的HA燃氣渦輪機技術，幫助全球各國減少碳排放量。此外，GE與決策高層、產學界專家們及主要的利害關係人合作，透過更好的政策改革、研發和正確的市場結構來加強各國的環境生態系統。

「我們深信群眾外包（Crowd outsourcing）是集結創新力量的要件，能夠打破框架並進入全球社群，所以在全球各地舉行開放式的創新競賽，以面對當地不同的挑戰。」GE Gas Power台灣銷售總經理吳大安表示：「台灣人才和創新能量令人印象深刻，因此GE選擇台灣為『亞洲首站』發起卓越創新獎挑戰，集結台灣菁英來支持政府及建立環境友善、永續發展的國際村落。」

本次「GE卓越創新獎」宗旨在於協同台灣各界，找到最接地氣、創新永續的能源解決方案，透過挑戰選項招募有興趣挑戰的學生、能源專家及有志之士，超前部署下一代的能源環境。本次總獎金超過新台幣100萬元，「社會組」與「學生組」各分別頒授前三大獎，首獎新台幣25萬元，貳獎新台幣15萬元，參獎新台幣10萬元，以及10名學生組1萬元特別獎，還能將創意提案付諸實踐。

(工商 )