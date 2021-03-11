台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）11日召開董事會，會中通過2020年度財務報告書及盈餘分配案。2020全年營收再次突破30億大關，達31.15億元、年增3.41％，站上歷史高峰；稅前淨利為6,760萬元、年減32.92％，EPS為1.74元，沛波董事會決議，通過將配發現金股利1.2元。

沛波總經理葉俊良表示，沛波為了提升作業效率，持續投入科技管理，將電子業供應鏈的生產、銷售、庫存管理概念導入鋼鐵業，客戶下單前已備妥原料，不僅能即時交貨給客戶、降低庫存，並提升競爭優勢，但因去年認列費用較高，導致稅後淨利較前年減少近4成，而隨著鋼價連續走揚與國內工程需求釋出，鋼筋等建築用鋼前景亮麗，後市看旺。

沛波表示，台灣營建需求持續熱絡，預估鋼筋加工供給缺口至少一年還有200萬噸，目前呈現供不應求狀況，訂單能見度優於以往，展望今年業績表現將更上一層樓。

(工商 )