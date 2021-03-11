《揭大歡喜》台北首映會，出席藝人：賴佩霞、謝沛恩。（陳俊吉攝）

愛情喜劇《揭大歡喜》11日晚上舉辦「白色情人節首映會」，片中反串男生的資深女星賴佩霞也現身力挺主演的女兒謝沛恩，賴佩霞談到片中一場獨白戲，故意撒嬌要女兒教她，「我就對她說，女兒我不會，媽媽真的不會，媽媽不知道要怎麼演，她就使出吃奶的力氣，一個早上在飯店教我應該怎樣背劇本，然後信心大增到處跟人家說她教媽媽如何背劇本和演戲。」

賴佩霞感動表示，女兒是真的想幫她，「我真的滿感動的，她會一直問我台詞背好了嗎，陪我對稿，謝謝女兒」。談到母女都反串男生，賴佩霞笑說，回家還跟老公說「你多了一個老公及兒子」，讓老公頓時驚呆，不知發生了什麼事。

愛情喜劇《揭大歡喜》11日晚上舉辦「白色情人節首映會」。（陳俊吉攝）

首映會現場，「男主角」謝沛恩、陸明君、許乃涵（涵冷娜）和曹蘭，都特別準備了禮物送給另一半「女主角」郭雪芙、夏朧、黃瀞怡（小薰）和鍾欣凌。謝沛恩送給郭雪芙的是一顆神秘的「八號占卜球」，謝沛恩說：「片中有一場我們倆人打撞球的戲，她球技很好！」陸明君則豪氣為法國女星夏朧挑選了「賓士車」模型，要她記住車震的「性福」；扮演「深情工具人」的涵冷娜，準備了一套「彩虹卡」獻給仙女小薰；「金銀配情侶檔」曹蘭則送給鍾欣凌一袋「金幣巧克力」。

這部號稱「全女性主演」的電影，百花之中竟夾帶了綠葉，飾演警察的「綠葉代表」邱志宇表示，拍片時氣氛詭異，「明明是男廁，裡面全擠滿女生」，頓時無處方便，「三個男生竟成了弱勢」。

曾勇奪金鐘新人獎的白小櫻也參與演出，在片中剃光頭髮，飾演充滿禪意的小僧侶，她坦承接演前一度猶豫「很怕被同學笑」，但覺得機會難得，心一定就決定剃髮演出了。電影將於12日全台上映。

(中時 )