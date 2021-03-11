國民黨主席今年7月將進行改選，現任黨主席江啟臣已表態競選連任，媒體今天爆料一份來自藍營內部權威管道的最新黨員民調，結果顯示，若是一對一對決，江啟臣領先中廣董事長趙少康、前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜。

據《上報》透露，該份黨員民調是來自藍營內部權威管道，民調問到如果明天就是主席選舉投票日，若是一對一對決，江啟臣皆領先趙少康、朱立倫，即使對決韓國瑜也小贏。其中，江、趙對決之下，江啟臣的黨員支持度最高達45.8％、趙少康為32.1％；若改成江、朱對決，江啟臣的支持度也維持在44.7％，大勝朱立倫的30.6％。若改由江、韓對決，江啟臣仍以40.3％，小贏韓國瑜的37.2%。

若黨主席之戰呈現「三腳督」，在江啟臣、趙少康、朱立倫3人競逐之下，江啟臣以約32.6％的支持度，贏趙少康的27.1％、朱立倫的21.8％；另表態支持其他人選或都不支持者為4.6％；未表態者為13.9％。若改成江啟臣、韓國瑜及朱立倫3人車拚，韓國瑜則以約32.5％的支持度，險勝江啟臣的29.7％、朱立倫的21.3％；江啟臣表態支持其他人選或都不支持者為3.2％；未表態者為13.3％。

該份民調，調查對象為全國22縣市的國民黨員，訪問時間為2月22日至23日，以手機加市話進行調查，有效樣本達1664人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±2.4個百分點。

PTT網友看完此民調認為，「現任優勢XD」、「跟綠的完全不一樣。」、「江、朱票源重疊。」

(中時新聞網)