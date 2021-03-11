竹聯幫組長許顥瀚、黃胤庭、黃郁齊3人為首的靈骨塔詐騙案，近日再有新進度，基隆市警局科偵隊持續追查，11日再起訴25歲余宗穎，據了解，余男涉嫌扮演中間人，在被害人遭掏空之時，安排金主透過抵押房地方式借款，數十人受害，檢方近日偵結，依詐欺罪嫌起訴。

檢警調查，許男、黃姓兄弟使用鈦和、聚億公司名義，對外佯稱高價收購靈骨塔等方式詐騙，約40人受害，詐騙金額高達1億5千萬元，一行人喬裝為業務員打電話給受害者，稱公司願意高價收購塔位，先以金額過高要配合節稅或無主墓等話術，要求被害人先支付費用，並購買其他殯葬商品，若被害人金額不足時，集團內其他人會再喬裝成金主借錢。

去年10月許男等11人遭法官依違反組織犯罪防制條例等罪重判，黃姓兄弟也於同年12月遭檢方起訴。檢警持續追查，發現余男正是扮演借錢給被害人的角色。起訴書指出，余男並未取得代書資格，卻以「江代書」、「公司股東」等身份，透過同夥介紹給被害人，在細談借款過程中，余男會先要求被害人提供所有房地給金主設定抵押權，不僅如此，更要求被害人支付借款金額10％的服務費，才能取得款項。

當被害人又有資金時，詐騙集團成員再以業務員身份持續詐騙，直到掏光被害人積蓄為止。基隆地檢近日偵結，依詐欺罪起訴，檢方認為，余男使用房地抵押方式套現，導致被害人需負擔鉅額債務及利息，更面臨房屋遭拍賣等困境，余男卻能從中收取一成服務費，態度惡劣，建請法院從重量刑。

全案移審基隆地院，法官下午開庭訊問後，認定余男無羈押必要，諭知200萬元交保，並限制住居及出境出海，據了解，目前覓保中，還無法辦保，最快明天早上得以辦理。

(中時 )