國際板債券贖回危機暫時解除，金管會11日公布，今年前兩個月國際板債券提前贖回檔數，共21檔、金額45.57億美元，比去年同期的41檔、134.1億美元，檔數少4成，提前贖回金額減少逾66％，也讓國際板債流通規模「止跌回升」，2月底達1,901.73億美元（即約新台幣5.38兆元）。

若以今年可提前贖回的國際板債規模126億美元推估，今年國際板債券流通量應該可破2千億美元的規模，幾乎快要追上外資累計淨匯入的量。

據金管會公布的數字，今年2月共有27檔國際板債券發行，規模50.69億美元，即約新台幣1,435億元，但與去年2月相比，檔數少一檔，發行金額少逾56％，證期局副局長蔡麗玲表示，去年2月國際板債券發行量有116.19億美元，創單月發行新高，主要是有兩檔債券發行規模極大，即美國電信商AT＆T發債29.95億美元，另一家是美國行動網路商Verizon，發債規模23.85億美元。

但因為今年1月國際板債券新發行規模85.31億美元，比去年1月增加近349％，所以今年前兩個月合計國際板發行規模共136億美元，比去年前2月的135.21億美元略多，即發行量還是正成長，前2月發行檔數52檔，亦比去年前兩個月的41檔，增加近27％。

(工商 )