非洲撒哈拉沙漠去年突然墜落一塊隕石「Erg Chech 002」（EC 002），經過法國和日本科學家研究分析，發現它早在45.66億年前就已形成，比地球的年齡還要老，是目前人類已知最古老的流星體，法國洛林大學研究團隊也將相關鑑定報告刊登於《美國國家科學院院刊》之中。

綜合外媒報導，EC 002這塊褐色隕石重約31.75公斤，研究團隊分析其中成分後發現，它異於多數由玄武岩組成的隕石，而是由火山岩所構成，主要成分含有鈉、鐵、鎂和二氧化硅，EC 002曾經是液態的岩漿，在經過10萬年的冷卻和凝固後，形成了如今面貌的隕石，最終掉入地球。

EC 002是迄今發現最古老的磁性隕石，專家學者們認為，其可能來自某個古老行星的地殼，這將有助於人類了解比地球更古老的星體；不過目前並未發現類似性質的小行星，科學家們推測，EC 002的母體行星可能已被吞噬成為其他大行星的一部分，又或是在撞擊中化為碎片。

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(中時新聞網)