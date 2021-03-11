獨／網求番號！阿伯捷運看謎片初四了「狂抖妹」爆影片3人玩一塊

阿伯初四了！近日網路上流傳一段，阿伯搭捷運看謎片，耳機忘記插好慘露餡，一旁妹子忍不住爆笑、身體狂抖動的影片。意外成亮點的「抖動妹」RoRo接受《中時新聞網》獨家訪問，更爆阿伯當天螢幕內容口味超重。

阿伯捷運看謎片「耳機忘插好」，一旁女大生笑爆身體狂抖意外成亮點。(照片/取自《爆廢公社1館》)

「抖動妹」表示，當天搭捷運時，一旁阿伯原先在看火影人者，後來聽到有成人片呻吟聲，便瞄了阿伯螢幕一眼，發現有3個人，沒想到第一部看完換第二部，從歐美跳到日本的，整個過程他很專注並未察覺有異。談及當天RoRo記憶猶新，足足聽了兩站超尷尬，直到坐在對面的男乘客，笑到頭撞到後面玻璃，才確認原來不是自己錯覺，但竟沒想到，阿伯把音量越調越大聲。面對網友好奇「當下為何不幫阿伯把耳機插好?」她則回應，有在思考要如何跟他講，其實內心有點害怕。

外表清秀的「狂抖妹」意外爆紅，坦言當下尷尬又害怕。(照片/游定剛 拍攝)

就讀北部某技術學院的RoRo，表示當天在上班，看到手機有四通不同人的未接來電，覺得很奇怪，打開IG被多人標記，後來才看到被拍的影片有人po網，IG好友一夜爆增3000人追蹤，而身邊友人紛紛虧說，為何不幫他插耳機?看了什麼內容、跪求番號。RoRo不忘提醒阿伯，這種影片還是在家看就好，下次耳機要插好，也相當好奇阿伯知道自己紅了嗎?

「狂抖妹」意外爆紅，IG粉絲追蹤人數一夜爆增3000人。(照片/游定剛 拍攝)

「狂抖妹」與友人么么憶起當時景象，仍覺得荒謬。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)