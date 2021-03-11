丹麥衛生部11日宣布，由於已有人在接種完由阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發、俗稱為AZ的新冠肺炎疫苗後，出現嚴重的凝血症狀，加上奧地利先前更有人因同樣問題喪命，為求謹慎，已下令全國停止施打AZ疫苗。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）強調，目前仍無法證明凝血症狀是由AZ疫苗引起，但為保險起見，已預防性暫停AZ疫苗接種，並對其進行徹底調查。

這代表丹麥已加入奧地利、盧森堡、愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞，成為第6個暫停施打AZ疫苗的歐洲國家。奧地利1名49歲女性先前在接種完AZ疫苗後，因嚴重凝血問題喪命；另一名35歲女性則出現血塊掉落的肺栓塞（pulmonary embolism）急性肺部症狀，所幸在經過治療後已經逐漸康復。

相關調查正由各國衛生單位與歐盟藥品管理局（EMA）共同執行。歐盟藥品管理局表示，截至9日為止，在歐洲已接種AZ疫苗的300萬人中，共有22例出現凝血症狀，發生率與未接種疫苗的一般族群相仿，不過他們仍會調查ABV5300批次疫苗是否出現製造或運輸上的疏失。該批次疫苗共100萬劑，已交付至17個不同的歐盟國家。

「德國之聲」（Deutsche Welle）指出，AZ疫苗目前傳出不少爭議，包括由於缺乏臨床試驗資料，德國僅讓不到65歲的國民接種AZ疫苗；另外南非也稱在進行測試後，發現該疫苗對南非B.1.351變種病毒的保護力不足，已暫停該疫苗的批准程序。

(中時新聞網)