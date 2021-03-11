在YouTube平台高人氣的YouTuber瑀熙（Yuci）及路路（LuLu），攜手跨界進軍Podcast，兩人在「好好聽FM」合開新節目《LUCI Tea Time》；私底下路路和瑀熙本是無話不聊會關心彼此的姊妹淘，節目中兩人公開分享許多不為人知的生活經驗及「心內話」，兩人強調，以前很多話題受限在YouTube上都不能談，會在Podcast上跟大家分享。

瑀熙和路路在YouTube的訂閱數，分別為66.8萬及67.4萬，談到跨領域原因，路路說自己在YouTuber「大胃王」形象已被定型，但長期下來，身體已出現不少「職災」警訊，「考慮到身體的負擔跟副作用，我想慢慢轉型。」她表示自己身體大不如前，除了牙齒問題，也出現習慣性偏頭痛，還有貧血狀況加重，日本有幾個大胃王突然休息很久就退休，或是去當家庭主婦，很多都是身體難以負荷。

瑀熙（前）與路路私下是無話不聊的好朋友。（好好聽FM提供）

路路表示，周遭很多朋友，平時都會找她聊天，想聽她的意見，她也喜歡分享自己的想法跟人生經驗，「我也想讓大家知道，除了吃，我其實還有很多面向。」至於在YouTube上不能聊的話題，即使不是「膻腥色」，也會被黃標，「像是霸凌、憂鬱症等，YouTube就不能聊，希望在Podcast上，可以讓更多人聽見我們的『聲音』跟想法。」

節目中也會分享如何創業成為Youtuber，瑀熙如何成為遊戲實況主，兩人如何接業配，及遇到種種困難如何關關難過關關過的過程，另還有各類多元主題，例如「如何辨別是否被當工具人」、「性騷擾」等。從遊戲直播主轉為YouTuber的瑀熙說，她之前去上百靈果的Podcast，發現用說話的方式進行節目很解壓，「百靈果的節目是搭檔形式，一搭一唱感覺比較不孤單，很舒服，覺得Podcast是另一種新的世界，百靈果也覺得我還算適合做Podcast，因為我做過遊戲實況直播。」瑀熙就找YouTube圈子裡她最好的朋友路路一起搭檔，沒想到路路對Podcast也很有興趣。

節目會呈現「像朋友一樣」存在的平台，瑀熙與路路表示，希望彼此能拋下偏見成見，用最純粹的方式交流，像姐妹們喝下午茶閒話家常般的感覺，節目名稱《LUCI Tea Time》取用兩人的名字結合。

(中時 )