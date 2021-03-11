男網友將女友曬在房間的面膜拍下，表示自己一開門就被嚇到。(圖取自爆怨公社)

一開門差點被嚇死！男網友表示，女友是個面膜狂人，在家無論做任何事都可以敷面膜，他指出女友最近買了某品牌的面膜，因不想浪費所以將敷過的面膜重複利用，女友更把面膜們曬在房間內，讓他打開門差點嚇死，「喵勒，一開門差點被嚇死！誰來關心我的心理陰影面積？」

男網友今(11日)在臉書上貼出一張照片，並表示這是女友的傑作。他說女友平時熱愛保養，「女友平常泡澡敷面膜、整理房間敷面膜、晾衣服敷面膜，只要在家就是各種敷」，最近女友買了一款新的面膜，一箱一箱的囤貨，更表示敷完後可將面膜留下，重複利用，而他今日打開房門卻被眼前這幕嚇傻，「好害怕啊，床就在面膜正下方 這是要怎麼睡？不覺得這房間頓時變得好擁擠……」

照片發出後讓不少網友笑翻，「他們都看著鏡頭微笑欸」、「哈哈哈，這開夜燈有夠可怕的」、「面膜笑到你心裡發寒~」、「必須娶！勤儉持家好媳婦」、「哈哈，這半夜醒來會嚇死」、「沒關係這樣你會擁有很多個女朋友」、「風扇開下去更恐怖」。

貼文發出後，不少網友擔憂這樣會有細菌孳生，不過原PO更新表示，女友說這款面膜吸水力極強，而她會將使用過的面膜留下曬乾，是打算拿來擦拭廚房的汙垢、地板之類的，而偷拍女友的他也被痛罵一頓，「小弟已經被罰回家跪算盤，在此還女友一個清白」。

(中時新聞網)