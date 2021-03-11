台中市受惠捷運綠線完工、鐵路高架化與水湳經貿園區、國際會展中心等重大建設啟動，即使近來政府有打房動作，仍有一定支撐買盤，住商機構、僑馥建築經理公司11日公布去年交易最多的以華廈、公寓等最多，彰化、南投在台中房市外溢下表現也有亮點，對中部購屋人來說，台中豐富的政經資源具相當吸引力，房仲業也建議「凡有利空就要出價」，為購屋爭取議價空間。
雖然2020年遭疫情衝擊，但房市買賣未退燒，住商機構和僑馥建築經理公司彙整2019年和2020年實價登錄資料發現，在成交比重上，台中去年的華廈占比增加1.8個百分點為最多，公寓占比增加0.9個百分點在後。
值得注意的是，特殊產品和透天厝在占比上雙雙減少，住商機構台中區協理賴萬指出，台中在去年交易火熱，價格也不斷上揚，影響所及，讓相對便宜的公寓和華廈呈現搶手盛況。
住商機構台中區協理賴萬指出，台中在建設加持下，即使政府有打房動作，中部購屋人還是有支撐性，在台中漲高的同時，周邊的彰化、南投等地也可能被帶動，在交通方便條件下，出現新一波的熱絡買氣。
比較台中房市交易，在總價表現上，500至1000萬元比重降低最多，但2001至3000萬元總價比重增加幅度最高，在產品類型，公寓價格漲幅達35.66％最多，透天漲幅17.43％，大樓漲幅達6.66％，華廈僅有1.74％。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡分析，由於價格出現全面性的上漲，讓過去千萬以下低總價產品紛紛升級，影響到成交占比，在資金帶動下，過去較為便宜的公寓漲幅驚人，透天厝 受惠供給稀缺及土地優勢，價格表現也不弱。
住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，單價表現方面，公寓獲青睞，大樓緊追在後，台中公寓價漲達12.63％，僅輸給台南，而大樓漲幅也有5.40％，表現在六都前段班。
此外，對於購屋人來說，有電梯的產品雖是理想，但在CP值考量下，往往公寓獲得勝出，以總價市場來看，顯見買方對於台中房產追價不手軟，房價下跌不易，看好投資置產的「錢」景。
(中時 )
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