侯佩岑與媽媽林月雲近日登上大陸節目《婆婆和媽媽》，母女倆不僅談心還重提當年林月雲的不倫情史，說到激動處忍不住相擁落淚，林月雲亦安慰女兒說：「只要妳不受傷就好，剩餘的時間，做一些該懺悔的事，那其他的我們就不多做解釋。」令主持人鄭弘儀不禁在節目中好奇，林月雲有做過什麼懺悔的事？

鄭弘儀主持《新聞挖挖哇》近日探討林月雲重提往事風波，更好奇林月雲有做過什麼懺悔的事？對此資深媒體人陳玲玲表示：「我相信一定有啦。」她認為在林月雲與邱嘉雄在一起這麼多年的時間，或多或少還是有互動，更提到當年邱嘉雄住院，他的家人怒賞林月雲一巴掌的傳聞。

林月雲當小三連搶2閨密尪 卻道:「萬般皆是命 半點不由人」

林月雲遭邱嘉雄家人怒賞耳光的傳聞，是起源於2011年資深媒體人黏嫦鈺在《哈新聞》中的爆料。黏嫦鈺當年在節目中表示，有次邱嘉雄因病住院，老婆蔡貴照到醫院照顧，卻一直被邱嘉雄趕回家。在蔡貴照離開後，女兒剛好也拿著食物去看爸爸，未料卻驚見林月雲已在病房中，因此火大向林月雲說了「比較衝的話」。

據傳，邱嘉雄聽完之後沒回應，反而被女兒認為是在護著林月雲，氣到當場怒甩林月雲一巴掌，讓邱嘉雄火大想下床教訓女兒。而林月雲雖然被打哭，還是急忙阻止男友打女兒，只說是自己不好。

(中時新聞網)