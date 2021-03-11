台北新板希爾頓酒店「行政酒廊」。（台北新板希爾頓酒店提供）

全球疫情尚未平息，醫護人員仍不辭辛勞地堅守崗位。去年台北新板希爾頓酒店推出「希望醫起」住宿專案頗受醫護同仁歡迎，即日起至9月底專案延長為「希望醫起2.0」，每房每晚未稅價最低3300元起，含早餐外再加贈行政酒廊使用權。

「希望醫起」住宿專案入住的房客，可享用位於27樓行政酒廊17：30至19：30的歡樂時光，暢享多達20幾款酒水、多國精緻佳餚，「希望醫起2.0」限周一至周四入住，每日限量20間。

館內另一個住宿專案「好希友2.0」，每房含稅價4900元起，可享悅·市集早餐外，還多了晚餐，客房餐飲主食可選擇總匯三明治、蜜汁豬肋排、義式肉醬麵或台灣牛肉麵，另附飲品，再加贈8000元住宿抵用券及4000元餐飲抵用券，下次住房或用餐都可用券折抵消費，軍公教預訂此專案，可獨享升等高樓層客房及大廳酒吧逸廊飲料券。

而月初才推出60歲以上專屬的「高年級假期」住宿專案，主打有吃有住又拿，1泊2食再贈手工麵包當伴手禮，每房含稅價3988元起，除了2人份的悅·市集早餐，包含青雅中餐廳著名的港點午餐吃到飽（市值2156元），可選擇入住當日或退房後使用。

業者表示，為推廣新北市觀光深度旅行，即日起至12月31日，還攜手新北市435藝文園區裡的台灣玩具博物館，以彈性房價預訂住房，即可獲贈玩具博物館體驗券，讓家長與孩子一起重溫童年。

(中時 )