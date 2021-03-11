法國於本週展開首次太空軍演，測試捍衛本身衛星的能力，這是世界強權在地球軌道上競爭日益激烈的跡象。

法國新成立的太空司令部指揮官弗里德林（Michel Friedling）表示，這次演習是對「我們系統的壓力測試」，並稱這是「法國軍隊的第一次，甚至是歐洲頭一遭」。

此次太空演習代號為AsterX，以紀念法國在1965年發射的第一顆衛星「阿斯泰利克斯」（Asterix）。這次演習將模擬監視一個具潛在危險的太空物體，以及衛星面臨的威脅。

弗里德林在位於法國西南部土魯斯（Toulouse）的太空司令部總部告訴記者：「會有一連串事件出現，構成危機情勢或對我們的太空基礎設施造成威脅，但不僅止於此。」

美國太空軍及德國太空機構也參與法國的太空軍演，演習時間從3月8日持續至3月12日。

法國太空司令部成立於2019年，預定2025年編制人員將擴大至500人。

2019年至2025年的預算期內，法國預計投資太空計畫43億歐元（新台幣1448億元），與美國和中國投入的大量資金相比遜色很多。

2018年，法國指控俄羅斯企圖攔截法國與義大利聯合運作的衛星通訊。義法兩國軍方使用這顆衛星進行安全通訊。

俄國衛星「盧奇-奧林普」（Louch-Olymp）當時逼近義法衛星「雅典娜-費多思」（Athena-Fidus），法國當局指控這是「間諜行為」。

(中央社)