民進黨立委王定宇被爆出頻繁進出同黨美女發言人顏若芳的小豪宅，兩人辯稱是房東與房客關係。王定宇今（11）日晚間7時許在臉書分享農委會主委陳吉仲的貼文，恭喜台灣鳳梨、芒果、火龍果，可以進軍東京奧運。不過網友留言，一直發文也不是辦法，要快刀才能斬亂麻。

王定宇在與顏若芳的事件爆發後，又被爆出每天的「早安文」似乎與他本人實際所在地點不符合。另外，也被外界發現，他今年的監察院財產申報資料，關於存款與有價證券與去年申報數字相同，王定宇辯稱是申報人員誤觸史發生錯誤，目前均已更新無問題。

王定宇除了針對「早安文」與監察院財產申報有所解釋之外，尚未對他與顏若芳的關係做澄清，讓外界對這件「房東房客」疑雲始終抱有高度的興趣。

今晚7時許王定宇分享農委會主委陳吉仲的貼文，恭賀台灣的鳳梨、芒果、火龍果，可以進軍東京奧運了！

不過部分網友認為，一直發文也不是辦法，不要再裝沒事，要快刀才能斬亂麻。也有人大酸，日本也「品城西」嗎？明天吃什麼樣的早餐呢 ？

(中時新聞網)