電子零組件代理商安馳科技（3528）受惠半導體大廠加速先進製程技術的演進，推升驗證平台及自動化測試機台出貨量明顯成長，去年營收高達49.73億元、稅後盈餘2.09億元，雙創歷史新高，每股稅後盈餘3.18元。

安馳表示，營收獲利均創歷年新高主因在於半導體製程加速推進，帶動公司高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量較2019年大幅成長近四成，加上新冠肺炎疫情帶動居家辦公風潮興起，雲端邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT）及5G高速傳輸等高階整合方案出貨量較2019年也有逾兩成增幅，國防航太及工業電腦的客戶出貨量亦明顯提升。

展望2021年，安馳對營運抱持審慎樂觀態度，主要在於全球晶片缺貨問題延燒，下游客戶積極建立安全庫存水位，今年Xilinx及ADI兩大產品線也將推出新款高階整合方案，公司將持續推動產品升級策略，提升整合方案出貨比重，拓展雲端邊緣運算整合、人工智慧物聯網（AIoT）、以及5G傳輸等三大主流新興應用市場產品，並開發國防、車載及醫療等利基型的高階整合方案，預估整體營運可望維持穩健成長動能。

安馳2020年毛利率為11.01％，較2019年減少2.08個百分點，主要受美元匯率貶值影響。法人預估隨著美元匯率走穩，加上高毛利的整合方案產品出貨比重增加，公司整體毛利率可望逐步恢復正常水準。

安馳2月營收為3.73億元，較去年同期成長8.16％；董事會11日亦通過2020年度盈餘分配案，將配發2.9元現金股利，配發比率高達91.19％，以11日收盤價44元計算，現金殖利率達6.59％。

(工商 )