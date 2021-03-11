萊迪思半導體公司（Lattice Semiconductor; NASDAQ：LSCC）發佈其屢獲殊榮的低功耗嵌入式視覺系統解決方案集合的最新版本Lattice mVision 2.0。該版本新增幾項重要更新，將進一步加速工業、汽車、醫療和智慧消費電子系統領域的嵌入式視覺應用設計。

此次更新增加了對工業和汽車系統中使用的主流新型圖像感測器的支援，以及全新圖像訊號處理IP核心和參考設計，幫助開發人員設計網路邊緣智慧視覺應用。該解決方案集合更支援Lattice Propel設計環境，可簡化使用嵌入式RISC-V處理器的視覺系統開發。

全球新冠疫情肆虐以及對提高安全性和效率的需求正促使各行業企業在其系統中整合智慧嵌入式視覺技術，以支援人體感測、非接觸式人機介面（HMI）和更強大的AR/VR功能，同時使用智慧型機器視覺技術來提高製造水準和產量。Allied Market Research表示：「2019年全球機器視覺系統市場規模為297億美元，到2027年預計將達到749億美元；2020年到2027年的複合年增長率（CAGR）約為11.3％。

Helion技術長Arndt Bussman表示：「萊迪思CrossLink-NX元件整合了硬核MIPI且功耗極低，非常適合在網路邊緣執行攝影機應用。將CrossLink-NX與嵌入式RISC-V處理器配合使用可以實現更小尺寸、更高效的ISP設計。我們對萊迪思不斷努力，強化其mVision解決方案集合的做法表示讚賞和歡迎，我們也很高興與萊迪思合作為業界提供優化的ISP解決方案。」

萊迪思半導體工業市場行銷總監Mark Hoopes表示，萊迪思解決方案集合提供全面、現成的軟體、IP、硬體展示和參考設計來幫助客戶更輕鬆地採用新興技術，這些資源也將幫助他們在目前和未來的產品設計中快速部署嵌入式視覺等應用。

Mark Hoopes指出，今天發布的更新添加了對工業和汽車市場中的主流圖像感測器的支援，拖放式Propel設計環境簡化了硬體和軟體設計，還新增了功能強大的開發板和參考設計，兩者均採用了十分適合嵌入式視覺應用的旗艦版FPGA——CrossLink-NX，極大擴展了mVision的使用範圍。

(工商 )