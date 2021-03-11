2020年台中房市買氣熱絡，由於預售案房價高漲，相對高CP值的低單價公寓，反而大受購屋族青睞、買盤暴增！住商機構和僑馥建築經理公司彙整2019年和2020年實價登錄資料後發現，台中2020年房市交易結構出現變化，在成交比重上，2020年華廈占比增加1.8％最多、公寓占比增加0.9％其次，大樓增加0.7％排名第三。

住商機構台中區協理賴萬指出，台中2020年房市交易火熱，價格不斷上揚，影響所及，也讓相對便宜的公寓和華廈，成為購屋族的新歡。

在總價表現上，產品在500萬至1,000萬的比重降低最多、達0.35％；但總價2,001萬至3,000萬的比重增幅最高、達0.46％；在產品類型上，公寓價格漲幅達35.66％最多，透天漲幅也有17.43％、大樓漲幅達6.66％，華廈僅有1.74％。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，由於價格出現全面性的上漲，也讓過去千萬以下低總價產品紛紛升級，影響到成交占比，而在資金帶動下，過去較便宜的公寓漲幅驚人；而好規劃的透天則受惠供給稀缺以及土地優勢，價格表現不俗。

在單價表現上，台中公寓價漲達12.63％，僅輸給台南；而大樓漲幅也有5.40％，表現也在六都前段班；華廈產品單價漲幅也有4.37％。

郎美囡表示，對於購屋人來說，有電梯的產品雖是理想，但在CP值考量下，往往公寓獲得勝出，以總價市場來看，台中表現在六都均是為前段班，顯見買方對於台中房產追價仍充滿活力。

賴萬則表示，台中在建設加持下，即使政府有打房動作，但仍有一定買盤支撐，對於中部購屋人來說，台中豐富的政經資源也具有相當吸引力；值得注意的是，在台中房價高漲的同時，外溢效應帶動周邊的彰化、南投等地房市買氣，可望成為資金追逐的新歡。

(工商 )