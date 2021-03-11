智慧系統連接解決方案廠Astera Labs11日宣布擴展其關注領域，為以資料為中心（data-centric）的應用解決全面系統效能瓶頸。用於低延遲CXL.io連接的全新Aries Compute Express Link（CXL 2.0）Smart Retimer產品系列（PT5161LX、PT5081LX），即為其布局新領域的首款解決方案，目前正積極與策略客戶進行樣品驗證。

Astera Labs執行長Jitendra Mohan表示：「隨著我們擴展至CXL生態系統，Astera Labs再次突飛猛進，提供專用解決方案以因應複雜的異質運算與可組合的分解式系統拓撲。我們在PCI Express（PCIe）4.0和5.0互連領域中領先業界，Aries CXL Smart Retimer產品系列建立於此堅實基礎上，以無縫的方式實現全新的工作負載優化平台。」

急速增加的資料以及人工智慧和機器學習等特定工作負載的主流化，要求專用加速器與通用CPU在相同的主機板或機架內協同工作，同時共享記憶體空間。CXL 2.0互連對實現此類快取一致性的系統拓撲至關重要。

Astera Labs創始投資人Avigdor Willenz表示：「Astera Labs領先開發可真正改變技術前景的專用解決方案，就如同我們先前投資的Annapurna Labs與Habana Labs一樣邁步向前。相信Astera Labs最新的CXL與PCIe連接解決方案，對於在雲端實現人工智慧的全部潛力至關重要。」

CXL聯盟總裁Barry McAuliffe表示：「做為CXL聯盟的早期成員，Astera Labs積極貢獻其連接方面的專業知識，推動CXL標準的發展。很高興看到其首款CXL晶片產品上市，支援快速成長的CXL生態系統。」

與Intel成功且持續擴展的合作，為資料中心實現對運算和延遲敏感的工作負載Astera Labs同時宣布在Aries Smart Retimer產品系列提供全新的低延遲模式（Low Latency Mode），可與Intel Xeon Scalable處理器進行PCIe連接。此項進展是與Intel公司密切合作的成果，可進一步降低10ns以下PCIe連結的延遲，並提升以資料為中心的工作負載效能。Astera Labs是首家展現與Intel Xeon Scalable處理器（代號Sapphire Rapids）強大PCIe 5.0互通性的廠商。

此外，Astera Labs發表其Equinox產品，它是適用於PCIe/CXL應用的新型隨插即用Smart Retimer擴充卡（Add-in-Card）。與Intel公司合作開發的Equinox擴充卡和相關專用韌體可簡化採用Intel最新Xeon Scalable處理器開發PCIe 5.0系統。這代表著Astera Labs的轉變，其提供易用的隨插即用基板，迅速實現複雜的系統拓撲。

Intel公司企業副總裁暨資料中心工程與架構部門總經理Zane Ball表示：「PCIe Gen5和CXL是目前乃至未來在異構運算工作負載和資料中心架構的基礎技術。我們正與Astera Labs等生態系統領導者合作，為即將發表的Intel Xeon Scalable平台（代號Sapphire Rapids）與其他平台，大幅降低PCIe和CXL的互連延遲。」

(工商 )