109學年UBA公開女一級4強總決賽首日其中一組爭奪冠軍賽門票的組合，就是都曾締造過連霸霸業的文化大學及台灣師大，台師大女籃在100到102學年創下3連霸，103學年冠軍賽輸文化、4連霸夢碎，翌年冠軍賽還是不敵文化，之後台師大連4年無緣爭后，106及108學年上季，甚至兩度掉到四強外，本季才又回來，但4強賽再逢「天敵」，若無法擺脫預、複賽2連敗給文化的陰影，難能重返睽違4季的冠軍賽。

台師大本季收到超級戰力生力軍，碩一前鋒許庭瑜，高中HBL來自出身國泰、文化系統淡水商工，過去4年披台大戰袍打3季UBA一級賽事，本季換穿台師大球衣熟門熟路，預、複賽16場全勤，平均10分、5.3籃板、2.4助攻、1.9抄截，依然全方位，且起化學作用，帶給台師大另類氛圍。

此外，台師大攻守平均，教練梁嘉音重申團隊作戰為主軸，許庭瑜初來乍到，與大三主控徐詩涵、中鋒陳雅彤、前鋒林釵絹、吳明臻、温思涵、粘詩婕，乃至大四陳怡萱，大二的陳靳豫萱、陳映慈、廖怡婷、楊秀琴，昔日對手變今日隊友，全無搭配問題，與陳雅彤、陳怡萱合扛禁區，如能把文化大學「徐玉蓮效應」減至最低，讓文化攻勢受制，台師大本身正常發揮，並非全無機會。

UBA四強決賽從106學年起前進台北小巨蛋，本季邁入第4年，過去3季台師大僅107學年一次「攻蛋」，但四強賽、季軍賽2連敗給佛光、北市大，最終第四作收，隊史還沒在小巨蛋贏過球，本季再度挑戰這個舞台，是否可從文化手上拿到在台北小巨蛋首勝，大家都在看。

(中時 )