細紋、皺紋已不再是輕熟齡或熟齡肌膚的專利，根據調查，女性肌膚平均第一道初紋會在20歲左右出現，比初老更早報到，因此抗老保養更顯重要。薇姿VICHY全新推出HA超導撫紋安瓶精華，品牌稱之為「小銀管」，特別針對臉部常見紋路提供抗老所需配方，迅速修護環境暴露所造成的肌膚老化，再現全臉豐彈潤澤。

皮膚專科柯威志醫師表示，有高達80%肌膚老化導因於環境暴露，意即肌膚長時間暴露在外在環境、極端氣候與空汙侵襲下，肌膚屏障受損進而導致膠原蛋白及玻尿酸加快流失，各種肌膚老化紋路加速產生，也讓肌膚第一道「初紋」提早報到。柯醫師表示，根據調查，女性平均初紋出現年齡大概在20歲左右，而造成肌膚初紋或皺紋產生和玻尿酸之間有重要的關連性。

存在於肌膚裡的玻尿酸，佔人體總量高達50%以上，但隨著現代人環境暴露頻繁，無形之中加速肌膚流失更多玻尿酸，以致於生成補充跟不上流失速度，肌膚就會開始出現細紋等老化問題。日常抗老保養作法上，柯醫師提醒，想要改善老化紋路及皺紋有4個保養重點，第一應選擇同時含高濃度的高、低分子玻尿酸保養品，才能有效偕同膠原蛋白作用；第二還需降低外在環境暴露侵襲，如：日曬、空氣汙染、劇烈溫差等之影響，避免加速紋路產生；第三，保養時應於使用抗老精華液後搭配乳液或乳霜做好鎖水；最後還要做好防曬，紫外線UV會加速皮膚玻尿酸流失，每日應於保養程序後確實塗抹防曬品。

薇姿VICHY新品「小銀管」具有極高濃度1.5%高低分子玻尿酸。（圖／品牌提供）

薇姿VICHY新品「小銀管」具有極高濃度1.5%高低分子玻尿酸，可全面填補全臉每日流失玻尿酸，針對臉頸部肌膚最令人困擾的5大紋路：細紋、乾紋、皺紋、頸紋、眼周細紋，含4大高效抗老配方：高低分子玻尿酸、抗皺二胜肽、維他命C醣苷、薇姿獨家火山礦物溫泉水，抗老保養僅靠單一有效成分是不夠的，薇姿小銀管以4種高效成分協同作用，更快速、更深入滲透，且更有效留住玻尿酸，進而維持皮膚澎彈，降低細紋、皺紋產生機率。

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★公佈時間 ｜ 2021/3/18

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(中時新聞網)