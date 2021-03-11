中部知名的盛唐、九褔中醫診所及歐姓藥商的「獨家藥方」中藥鉛毒案，導致台中市議會前議長張宏年全家4口等近40人受害，台中地院今天下午開庭審理，10多名被害人出庭表示，無法原諒被告中醫師呂世明（已改名為呂志霖）等3人；呂辯稱，不知購買來的硃砂含鉛、且禁用硃砂公告並不完備；九褔負責人洪彰宏及歐男都認罪。

台中市前議長張宏年、其子市議員張彥彤等一家4口在去年7月間出現鉛中毒，經追查竟是知名盛唐中醫診所中藥粉惹禍，引起軒然大波。

檢調追查出，中藥商歐國樑將禁藥「硃砂」、「鉛丹」等混入中藥粉，賣給九褔診所負責人中醫師洪彰宏；盛唐診所負責人中醫師呂世明也向歐男購買「硃砂」調配「獨家藥方」，服用兩診所中藥粉的病患約近40人鉛中毒，檢方偵結起訴呂、洪及歐等3人。

台中地院今天開庭審理，10多名被害人及呂到場，被害人均表示，無法原諒被告，中毒被害人年紀最小的5歲女童，由家屬帶來，家屬請求法官進行醫療鑑定，並以傷害致重傷害罪重判呂。張宏年的女兒則指稱，張家拒絕和解，呂推諉責任，沒有和解誠意。

呂世明已更名為「呂志霖」，他到場，但拒絕媒體採訪：他的委任律師羅閎逸表示，呂坦承偽造病歷，但對所購的「硃砂」變成「鉛丹」並不知情。至於九褔負責人洪彰宏及歐男認罪，但歐則辯稱，他賣的硃砂是外用，不是內服。

(中時 )