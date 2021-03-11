味全龍今天在天母棒球場與樂天桃猿進行自辦熱身賽，除了適應人工草皮球場外也為開季做準備，龍隊先發投手徐若熙此役先發2.2局用54球，最快球速151公里，投出5次三振、2保送，被敲6支安打、失4分。

賽前球隊就設定徐若熙此役用球數為60球，首局他被林立敲安，但有2次三振沒有失分，第2局碰上亂流，被敲3支安打、1保送失掉2分，3局又被廖健富、林智平連續敲二壘安打再丟2分，且疑似再跨步時有滑倒情況，最終投2.2局後退場。

賽後總教練葉君璋表示，除了他在投手丘上跨步的情況外，此役徐若熙的表現都還算不錯，「當時球數也已接近設定，就決定把他換下，也是怕他受傷。」

賽後投手教練希伯特也特別找來徐若熙，跟他講了許久，他說：「教練就是跟我說一些投球機制的問題，主要是自己投球時壘上有人的時候跨步會變大，這部分要再去做修正。」

隨著開季逐漸逼近，各隊也都排出幾近一軍陣容，徐若熙說：「一軍打者選球更好，真的比較難解決。」談到自己受到大家矚目，他認為不會有壓力，就是以平常心面對，「把自己該做的做好就好，不去想其他的。」

(中時 )