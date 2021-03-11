中共全國人大高票通過修改香港選舉制度，香港民主黨主席羅健熙說，這次決定是將過去20多年來的政制開放全部取消，亦令民主派日後可以生存的空間收窄。他認為，當局對參選人設立資格審查機制是政治審查，日後希望參選者在相關機制下，無可避免要「鬥忠誠」，他相信未來「忠誠的廢物」情況只會愈來愈嚴重，願意為香港貢獻及服務的人將不會參與其中。

至於民主黨日後是否再派人參選，羅健熙說，黨內未有仔細討論，現在亦未有最後決定。但他相信黨員在改變後的制度下，繼續參選的意欲較以往為低。

(中時 )