黃姓男子去年3月初利用交友軟體愛情公寓結識就讀國中三年級的小玲（化名），他基於小玲涉世未深，以3500元新台幣代價做性交易，後來因小玲的父親觀看小玲的Line紀錄才知情，報警處理。橋頭地院日前依法對黃男判刑6個月，緩刑兩年。

判決書指出，住在高雄的黃男去年3月初在網路結識小玲，之後兩人用通訊軟體Line聯繫，黃男基於小玲的性自主能力與判斷力尚未成熟，與小玲達成3500元代價做性交易。

黃男還先與小玲約在一家超商驗貨，先支付1000元訂金，之後兩人到一家汽車旅館做性交易，黃男再給小玲尾款2500元。事後，小玲的父親查看小玲的Line紀錄，報警處理。

黃男到案後，坦承與小玲性交易。法官認為，黃男明知道小玲是未滿16歲的少女，竟貪圖私慾，與她做有對價的性交易，考慮黃男沒有前科，素行尚可，且犯案後坦承犯行，以及他目前無業，父親罹癌等因素，並與小玲的家屬達成和解，賠償其損失，所以判他6個月徒刑，緩刑兩年。全案可上訴。

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(中時 )