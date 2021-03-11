新生代作家楊富閔將為大內國小學弟妹舉辦10場座談。(大內區公所提供／劉秀芬台南傳真)

出身台南市大內區的新生代作家楊富閔，今年回到家鄉公所圖書館服替代役，11日起與大內國小全校同學展開為期10次的系列講座，首場由六年級同學參加，活動於大內圖書館舉行，小朋友爭相發言，現場歡笑聲不斷，活動結束後同學們意猶未盡，圍著楊富閔聊天捨不得離去。

由大內區公所、大內國小與大內圖書館合作舉辦的「春天來到大內國小－與楊富閔學長有約」系列講座，希望透過學長作家的引導，藉由老照片、文獻史料，乃至現場互動等方法，帶領六個年級的學生，在大內的歷史發展脈絡之中，以更深刻、反思的視角，認識自己的家鄉。

楊富閔指出，大內的馬路沒有路名，辨識與指認地址的方式，往往來自在地生活的經驗與記憶，以及描述外在事物的表達能力。楊富閔以大內街道相片等生活化題材，讓小朋友練習如何向陌生人報路，考驗學童對家鄉的熟悉度，以及練習說話、表達能力，小朋友們也表現得很好，上課過程很活潑，踴躍問答。

楊富閔不僅是大內土生土長的文學作家，同時也是大內國小第54屆的畢業校友，現場他也分享自己的國小畢業照，六年級小朋友下周剛好要拍畢業照，上起課來格外有共鳴。楊富閔表示，這系列活動將和六個年級的學生互動，是非常難得的練習，也很有挑戰。

新生代作家楊富閔為大內國小學弟妹舉辦座談，小朋友爭相發言。(大內區公所提供／劉秀芬台南傳真)

新生代作家楊富閔將為大內國小學弟妹舉辦10場座談，今天首場於大內圖書館登場。(大內區公所提供／劉秀芬台南傳真)

大內區長李義隆表示，楊富閔的作品散發濃厚的鄉土氣息，對於城鄉差距問題，也有深刻的觀察。藉由楊富閔學長的例子，鼓勵每個大內國小的學童，未來的求學路上，要有自信之外，更要懂得把握自己的特色。

(中時 )