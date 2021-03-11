板橋中正里里長林煌益結合企業舉辦發票換高麗菜活動，現場大排長龍。（板橋中正里辦公室提供）

搶救高麗菜 板橋中正里憑發票換高麗菜

近來高麗菜盛產導致供需失衡，為幫助菜農，新北市板橋中正里辦公室號召企業集資認購5000斤高麗菜，今（11日）晚7時30分在435藝文特區前舉辦一張發票換一棵高麗菜活動，獲里民熱烈響應，現場大排長龍，約1小時高麗菜已換發一空。

板橋區雲林同鄉會理事長、中正里里長林煌益發揮巧思，讓里民帶發票來兌換高麗菜，除了可以吃到新鮮高麗菜外，事後則會將募集到的發票再捐贈給公益機構對獎，讓里民也可以一起參與做愛心。

林煌益表示，看見雲林故鄉的農民，辛苦栽種的高麗菜，每一顆高麗菜都是用汗水呵護的結晶，卻因為盛產滯銷而血本無歸，身為雲林人非常的不捨，因此號召民間企業吉田地產開發一起共襄盛舉，認購雲林故鄉斗南鎮農會的5000斤高麗菜，讓板橋中正里里民一起品嘗雲林故鄉的好滋味。

里民高齡85歲的林阿嬤說，高麗菜是家中最常煮的蔬菜，多吃對身體很健康，今天只要一張發票就可換一大顆高麗菜，真的很感謝里長對於鄉親的照顧。

(中時 )