近期因疫情較為緩解，各國陸續傳出解封消息，經濟復甦的樂觀氛圍使美國10年期公債殖利率、通膨預期雙雙上漲，進而產生科技股拋售風波，股市猶如雲霄飛車般大幅震盪，因科技股的高成長特性，往往伴隨高波動、高風險，加上目前股價偏高，稍有風吹草動便易過度反應趨震盪，相較之下金融股同樣具備高獲利、高殖利率特性，但在動盪環境下相對穩健，可說是資金輪動期的最佳防禦布局。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，Fed主席及美國財政部長均提到，目前離實現就業市場復甦的目標，還有長遠的路要走，隨著經濟復甦，通膨將會上升，但在最大就業以及2％通膨目標尚未達成前，Fed不會升息，預期低通膨短期內也不會消失。雖然近期美債殖利率飆升的確值得注意，但Fed手上還握有許多的工具可應對，加上現今金融環境仍非常寬鬆，只要適當調控風險便毋須太過擔心。

陳昶宇表示，成長股易受到估值過高、債券殖利率上升及通膨升溫疑慮等因素影響，往往在高點時產生賣壓調節，進而引發震盪。金融族群因具有價值投資以及防禦的特性，在市場沒有重大利空因素影響下，獲利穩定、波動度小及高殖利率等優勢，便能在目前科技、半導體下殺嚴重的環境中勝出。

歐美大型金融集團與投資銀行相對看好，陳昶宇強調，因為小型區域銀行、規模較小的保險公司，獲利穩定性較低，客戶群也不夠大，歐美國家許多大型投行的資產管理規模及獲利持續提升，在整體股市環境尚未步入熊市前提下，更加看好穩健的大型金融集團與投行，可多加留意。

(工商 )