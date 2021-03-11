日本神戶市政府為調查新型冠狀病毒變異株的感染狀況，自行進行相關檢查時發現，截至本月4日止的一週內，受調查檢體中有高達約38.8%感染英國變種病毒。

日本放送協會（NHK）報導，由於神戶市感染變種病毒的確診病例，占受調查確診病例比率愈來愈高，神戶市政府呼籲大家徹底做好防疫對策。

根據神戶市政府在神戶市環境保健研究所進行的檢查，截至本月4日的一週內，67例新增確診病例（約占當週全部確診病例69%）中，有26例感染英國變種病毒，比率約38.8%。

神戶市截至2月18日的一週內，在調查的79個檢體中，發現12例感染英國變種病毒，比率約15.2%；截至2 月25日的一週內，受調查的32個檢體中，有7例感染英國變種病毒，比率上升到約21.9%。

且在截至3月4日止的兩週內，在5人檢體中發現來源不明的變種病毒。

另外，同樣跟變種病毒相關，北海道大學研究所工學研究院助理教授北島正章等人組成的研究小組，去年4月起在日本各地採集下水道樣本，調查新型冠狀病毒的感染擴散狀況。

研究小組在分析2020年12月4日採集到樣本時，發現跟在英國及南非等確認的變種病毒相同的N501Y變異株。

由於日本首度出現變種病毒確診病例是在2020年12 月25日，所以研究小組認為，日本境內在此之前可能已有變種病毒感染者。

研究小組並未公布是在哪個城市採集到變種病毒樣本，也不清楚驗出的變種病毒是否來自海外，但2020年11月在同一城市採集到的樣本中，並未驗出變種病毒。

(中央社)