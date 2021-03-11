教育部停辦109學年度全國學生表演藝術類競賽，卻照常舉辦高中籃球聯賽（HBL），近日遭到輿論抨擊。教育部師資培育及藝術教育司11日傍晚貼出聲明稿重申已規劃相關配套措施，但對於家長團體及學生們的「復辦比賽」，教育部表示以「來不及借場地」為由仍決定停辦。

聲明稿指出，國內今年1月12日發生新冠肺炎群聚感染事件，各大型活動陸續宣布停辦，且部分縣市已停止校園活動，當時正是部桃疫情最嚴峻時，教育部考量2月23日即將辦理109學年度全國學生表演藝術類競賽舞蹈比賽，後續亦將展開各項團體競賽，為讓師生能有充分應變時間，須在寒假前作出決定，因此研商後於1月28日宣布停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽。

農曆年後疫情逐漸趨緩，部分民眾建議恢復辦理學生表演藝術競賽團體賽，教育部2月20日再次邀集22縣市、公衛專家與表演藝術專家開會評估，仍決定停辦團體賽，3項配套措施包括：

第一，2月8日頒發「109學年度全國學生表演藝術類競賽」決賽參賽資格證明書視同於競賽成績優等，各免試入學就學區及各縣市政府教育局處辦理高中職免試入學超額比序項目時，以及各大專校院及招生入學委員會招生時納入參採；

第二，今年首次辦理線上觀摩展演，預計3月底公布辦法、5月辦理線上觀摩展演；

第三，同時擴大辦理「好優show學生藝團活動計畫」及「表藝在地亮點計畫」，補助學校及各地方政府，邀請縣市績優代表隊參加，今年6月起在各地陸續演出；

第四，持續蒐集各縣市政府初賽辦理經驗及意見，研議110學年度如何辦理，今年9至10月公布腹案。

聲明稿指出，近日部分民眾再次呼籲恢復團體賽，教育部表示歷年來該競賽時間皆於2月至4月，有利於學生以競賽成績作為後續升學之用；5月至6月適逢升學考試期間，恐影響學生參賽心情，增加升學壓力，且參賽成績來不及作為申請入學資料參考；各項賽事比賽時間約需連續7至15天，且至少需16個符合表演藝術比賽的專業場館，但教育部再經盤點，符合需求的競賽場館多數須在1年前預訂，原競賽場地今已無檔期可配合，故仍停辦團體賽。

(旺報 )