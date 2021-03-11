電動車大廠特斯拉近期股價暴漲暴跌，加上傳統汽車大廠福特（Ford）純電野馬SUV Mustang Mach-E強攻之下，導致特斯拉在美國電動車市場2月下跌至69%，遠低去年同月81%，加上大陸電動車品牌崛起，讓市場開始關注特斯拉競爭能力是否受到挑戰。不過，根據最新數據來看，特斯拉2月在大陸仍然熱銷，從報告來看，特斯拉的電池成本仍遠低於所有競爭對手。

據CNBC報導，中國乘用車市場資訊聯席會公布數據指出，特斯拉Model Y是大陸第3名熱銷車款，共賣出4630輛。若以2021年前2個月數據來看，Model Y僅排在第9名。特斯拉在今年第一天，將Model Y長續航版起售價降至33.99萬人民幣，較先前48.8萬元售價大幅降價14.81萬人民幣。高性能版Model Y Performance的起售價，則是從53.5萬人民幣大幅降至36.99萬人民幣，降價幅度更是達16.51萬人民幣。

雖然大陸2月乘用車銷量較1月下跌45.5%，今年前2個月售出近334萬乘用車，電動車占7.5%。至於大陸本土新能源車小鵬及理想，2月交車數急速下降，僅略高於2000輛，但蔚來卻超越特斯拉，交車數達5578輛，至於最熱銷的，為美國通用汽車與大陸車廠合資的上汽通用五菱，銷量達115078輛。

根據Cairn ERA研究報告指出，截至2030年，特斯拉鋰電池成本會保持業界最低，會追上特斯拉腳步的則是通用汽車。Cairn ERA常務董事Sam Jaffe指出，除了經濟規模，特斯拉執行長馬斯克不斷努力壓低電池成本，且依照特斯拉售價原則，只要電池成本降低，特斯拉就會調降售價，這替特斯拉帶來優勢。

由於電池占整個電動車生產成本最高，汽車網站Edmunds的數據顯示，2月電動車交易均價為53,392美元，高於新車售價40,472美元，主要就是電池成本堆高售價。

Cairn ERA研究報告提到，特斯拉的電池供應商Panasonic、LG Chem、寧德時代購入平均價格為142美元/kWh，低於通用汽車支付的169美元/kWh，業界平均則是落在186美元/kWh。

Cairn ERA研究報告估計，特斯拉電池模組平均成本為187美元/kWh，低於通用汽車的207美元/kWh、業界平均的246美元/kWh，特斯拉電池成本低於業界近24%。內容提到，主要是馬斯克的團隊過去10年積極研究電池技術，讓特斯拉的電池成本創造競爭優勢。

馬斯克在去年9月的股東大會及電池日上指出，特斯拉目前最新展示的電池模組設計，有望將電池成本降低54%，讓特斯拉有機會打造與一般油車競爭的平價車款，但目前困擾的是，特斯拉還無法推出平價車款，主要就是供應電池原料的來源，導致技術研發延後，可能要等到2023年才會推出一款2.5萬美元的電動車。

(中時新聞網)