文化大學全盛時期曾在UBA公開女一級3度打下連霸霸業，本季再度晉級到4強，放眼奪回睽違2季的冠軍寶座。

文化大學曾在86到92學年完成7連霸，96到99學年創4連霸紀錄，103到106學年再寫下一次4連霸，加上94學年又一冠，隊史在UBA公開女一級擁有最多的16座冠軍，為大專一級男、女籃之最。

上季文化「雙槍」戴宜庭、徐玉蓮聯手，搭配新人后射手林佳蓉重返4強，冠軍賽卻不敵世新，連兩季無冕，隊史第二次，本季戴宜庭畢業，碩班「一姊」徐玉蓮續戰，林佳蓉穩定成長，大三後衛劉倩伶愈上手，加上補進5名大一即戰力，包括108學年HBL冠軍賽MVP王玥媞、強力大前鋒鄭慧慈、丁芷容，乃至初入UBA就拿助攻后的控衛黃巧鈞、葉欣宜，戰力、隊形次第補強，預、賽各僅1敗，這2敗都是本季超強的世新所賜，而對上4強決賽首日對手台灣師大則2連勝，勝分各20、25，平添4強賽對決信心。

特別是這兩戰文化在籃板上大幅領先，且踩住台師大三分線，讓台師大這兩戰三分球各僅13投中2、19投中1，也從文化手上拿53、50分。

文化「6朝元老」徐玉蓮前3年是連霸金牌軍，近兩季則罕見挫折感，本季個人最後1季UBA，她母雞帶小雞，幾名都是新人后熱門的菜鳥，肩扛重返巔峰大任，16場全勤18.5分、10.2籃板、2.8助攻、2.3抄截，1.4阻攻，全方位如昔，教練鄭慧芸的攻防泰半圍繞著她，貴為103學年HBL淡商冠軍賽MVP，時隔6年肯定仍有期待。

(中時 )