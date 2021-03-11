民進黨立委邱議瑩今天指控，農委會計畫再高雄大樹建置輸日的冷鏈截切場，但前高雄市長韓國瑜主政時擱置該計畫，以致鳳梨外銷延遲。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新發出5點聲明駁斥邱議瑩的說法。

鄭照新解釋，韓國瑜上任前，台農發只來高雄勘查一次，上任後，台農發就當沒這件事，不聞不問，邱議瑩反而自曝其短，凸顯台農發大小眼。

鄭照新說，其次，台農發根本是國家隊最失敗的案例，成立5、6年，外銷成績乏善可陳，還要依靠幾乎虧本的海空運補助去賣水果湊帳面數字，這次的質詢只是想掩蓋台農發失敗透頂的事實，但拙劣的切入點反而再次提醒社會台農發失敗事實。

鄭照新強調，韓國瑜任內積極補助農會合作社有關冷鏈項目超過千萬，向中央爭取冷鏈補助更超過5千萬以上，邱議瑩全然不知，身為民意代表卻狀況外，有負選民託付。

鄭照新指出，韓國瑜任內積極帶頭行銷高雄農產，親自出國推銷，包括鳳梨在內的逐項高雄水果銷量出色，甚至創下新高，邱議瑩自曝其短，置陳其邁市長於何地？

最後，鄭照新提醒，請民進黨政府除了鳳梨補助的10億以外，雲林彰化是高麗菜的產出大宗，高麗菜價格危機也切莫失憶。

(中時 )