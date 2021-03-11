國內頂級商辦供不應求，台北101大樓甫獲得中華信評評等「穩定向上」之際，重金打造35樓近500坪社交空間Sky Park亦於11日啟用；101辦公大樓營運長劉家豪強調，目前包括法國在台協會等新租戶陸續搬遷進來，還有至少五家外資金融機構、化妝品、科技業會在夏季進駐，以新租戶租金漲幅約兩～三成，其中最高價樓層租金已衝破5,000元，大幅優於信義區平均行情。

劉家豪指出，後疫情時代頂級商辦管理挑戰日增，無論是行動辦公室還是居家辦公都讓物業管理價值更具挑戰，101辦公大樓在各項軟硬 體及維運辦公室管理均領先全台下，以「垂直社區」概念提升全棟120家企業租戶、1萬3千名辦公人需求，設計出近500坪一整層社交互動空間，此公共空間包括隨處可見的沙發區與會議桌，透過IKEA家具置入，亦成為101董事長張學舜最常巡視的樓層，劉家豪說，打破出租營利的框架，為101租戶創造一個在住家與公司之外的第三空間。

而一直處於近滿租的101辦公大樓，自去年因疫情影響出現部分租戶調整租用面積與部分旅遊業、觀光業撤出，而引來想進來的租戶，包括法國在台協會連同文化、商務、政治等部門全部一起搬來101，辦公規模達530坪，此外，還有多家外商跨國金融機構等預計第二季確定進駐，劉家豪強調，101為台灣地標，無可否認成為跨國企業首選，尤其是全棟機電、安全、空調與綠建築等都是跨國企業評估進駐重點。

目前信義區頂級商辦需求呈現供不應求，透過汰舊換新與打造公共空間的附加價值，亦進一步提高租金，以近期搬遷的新租戶租金更較前租提升20-30％，以疫情前信義區商辦租金平均行情為3,100元，去年一整年平均租金水準相對提高，101中樓層租金平均落在3,500-4,500元不等，最高價樓已超過5,000元。

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