台灣之星5G企業合作版圖，迎來新血，台灣之星11日宣布，結盟緯謙科技，搶攻智慧醫療商機。

台灣之星表示，雙方未來將利用大數據，強攻智慧醫療轉型服務。疫情帶動「零接觸經濟」崛起，同時帶動遠距醫療、學習、工作與外送等產業興起，根據麥肯錫管理顧問公司報告指出，醫療產業中超過3成的工作可透過科技自動化來完成。

台灣之星與緯謙科技將共同投入基於數據整合的一站式智慧醫療轉型服務發展，發揮雙方優勢，幫助合作的醫療院所與照護單位藉由5G提升醫療效能，並透過智慧醫療轉型服務，改善醫護與患者的安全性，同時降低醫療照護人員的工作負擔。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，綜觀亞洲無論中國、日本或韓國，都已分別要求電信業者加入5G智慧醫療或照護產業的推動，面對應運而生的海量醫療數據，台灣之星與緯謙科技合作發展5G環境下的智慧醫療轉型服務，同時也提供客服與大數據團隊支援，幫助合作的醫療院所排疑解難並將數據轉化為有用資訊，完成智慧轉型、提升管理效率。

緯謙科技總經理夏志豪表示，緯謙科技以病患為中心提供數位醫療服務解決方案，從底層架構到上層應用整合物聯網、大數據、人工智慧與雲端服務，未來與台灣之星將共同建構5G環境，確保數據傳遞快速穩定，推動醫療院所智慧化，縮短醫病間的距離並提升醫療資源和流程的內控管理、效率與品質。

(工商 )