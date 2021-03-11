福原愛（小愛）和江宏傑婚變，引發台日熱議，日媒爆料江宏傑的姊姊江恆亘擅自決定小愛、江宏傑的婚戒贊助，拗來價值約千萬元鑽戒，雖然江宏傑所屬華研國際已澄清江有買婚戒給福原愛，加上贊助的，福原愛共有2只婚戒，但網友仍出征江恆亘臉書痛批，對此，江恆亘未回應，僅透過友人回覆謝謝關心，對於連日來的罵聲，江恆亘友人抱不平：「婚戒不是一個人能決定。」

友人主動幫忙喊冤：「她（江恆亘）不是新娘，這一切的事情，在事發前都是一定有經過討論決議才會發生。」似乎暗指當初小愛、江宏傑也同意該贊助一事。對於網友痛批江恆亘是「妖怪大姑」，友人駁斥「妖怪大姑」稱號，友人氣憤：「她是我朋友，不是妖怪，會說別人是妖怪的才是怪。」並無奈表示江恆亘都已經把自己變成角落生物，「遠離人群、幾乎沒有社交，放棄自己熱愛的夢想，只為了不要讓人有話說。」

他們相識許久，友人認為江恆亘為人善良、真誠及富有愛心，不像外界所形容會用言語暴力，友人難過：「她總是先想到別人，然後忘了自己。」據悉，江恆亘身邊好友們近日很關心江恆亘心情狀態，從聊天語氣中，感受得到江恆亘心情低落，但不願多談。

(中時 )