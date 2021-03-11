珍愛藻礁公投連署10日截止收件，但今日仍有雪片般的包裹自各地寄來，單日共收到3萬4332份連署書，總計則有67萬8437份。公投總部負責人陳逸樺表示，雖然連署即將吿一階段，但議題熱度仍在，依照目前進度估算，有望在18日送中選會前，突破70萬門檻。

陳逸樺表示，志工近日真的累壞了，整理、造冊工作繁重且複雜，需要核對再三不能出錯，但看到滿滿的連署書，再累也值得，即使忙到面露倦容，仍會持續為了保育藻礁做出努力，期民眾能持續關注環境議題，一同守護台灣。

(中時 )