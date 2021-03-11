大陸IC設計業者「比特大陸」旗下的晶片設計公司，在台投資智鈊科技、芯道互聯2家新創公司，3年內以2倍以上高薪挖走聯發科、台積電等公司逾200位高科技人才，遭新北地檢署偵辦，智鈊科技負責人顏進忠、晶視智能副董曹希康訊後以10萬交保，另，芯道互聯負責人黃志輝、晶視智能董事長吳振禧以20萬元交保。對岸廠商重金挖角的數字也跟著曝光，最高年薪直追千萬元。

檢調查出，大陸「比特大陸」旗下晶片公司為開發AI晶片，未經經濟部投審會許可，與顏、黃2人各以400萬、50萬元，分別在新北市板橋區、新竹市東區成立智鈊、芯道公司，組成挖角團，在人力銀行頁面大肆徵才。據曝光的挖角行情來看，新進電子工程師月薪約10多萬元，而有經驗的工程師月薪則依工作內容與公司資歷，月薪從30萬元至80萬元不等，以最高的80萬元換算，年薪直追新台幣千萬元，這還不包括股票分紅等福利，如此大手筆，讓許多台籍工程師十分心動。

檢調發現，交通大學電子研究所畢業的顏男，曾是積體電路設計「宏芯科技」副總；中華科技大學電子工程系畢業的黃男曾是矽品精密的製程工程師，2人從老東家離職後，就被陸商網羅，為陸方挖角高科技人才。

據了解，顏、黃等人憑過去資歷及同學人脈，瞄準台灣研發AI晶片團隊，誘以2倍高薪，聲稱台灣公司薪水低，若換工作環境，薪水即可翻倍，「有限青春應該換取更好的待遇」；不少人因此跳槽，甚至整個設計團隊都被挖走。2家公司光是3年內在台挖走至少200人，不少人來自聯發科、台積電等知名科技公司。

據悉，進入智鈊科技、芯道互聯的新進電子工程師月薪約10多萬元，而被挖角的工程師月薪則依工作內容與資歷，月薪從30萬元至80萬元不等，待遇讓不少人聽聞後欽羨。

(中時新聞網)