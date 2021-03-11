台劇《天橋上的魔術師》收視爆衝，掀起全台濃濃念舊情懷。富邦媒（8454）「懷舊商機」噴發，復刻、經典商品買氣成長約三成，原著小說銷量更增長達五倍。

momo購物網《老台味商行》隆重登場，集結津津蘆筍汁、香氛花露水、電玩紅白機、大同電鍋等古早味商品，以「物」重現那段難以忘懷的記憶，網羅津津蘆筍汁、香氛花露水、電玩紅白機、大同電鍋 復古味濃濃。

《天橋上的魔術師》劇集重現1980年代台北市中華商場的榮景，全劇環繞著「成長、回憶」議題，首播後頻登熱搜，更喚起曾歷經「老台北生活圈」民眾的回憶，但如今中華商場已不復存在，復刻、經典商品就成了回味舊時光的最佳方案。

為與消費者一同回顧舊日美好時光，momo購物網《老台味商行》隆重登場。《老台味商行》網羅懷舊感十足的零食飲品、生活日用、玩具電動、家用電器等商品，規劃「復刻回憶」、「一夜長大」、「有夢最美」三大專區。

「復刻回憶」專區網羅多款老滋味零食飲品，像是酸酸甜甜的「津津蘆筍汁」，其瓶身印有經典比基尼女郎，一句「再三回味，還津津有味」廣告詞--更曾傳遍大街小巷，是許多人心中難以忘懷的經典飲料。

古早味特產「黃心梅」，麥芽糖包裹著梅子，酸甘甜口感是兒時美好的滋味。另外還有鐵罐裝的「森永水果糖」，不論是甜滋滋的繽紛糖果，或是使盡力氣才打開的罐子，都是許多人共同的回憶。

「一夜長大」專區精選幾代相傳的家庭必備品「南僑水晶肥皂」，不只清潔力強、成分單純可用於洗滌貼身衣物，更是後疫情時代手部清潔的好夥伴。以及最有「阿嬤味」的經典香氛「花露水」，由香精與酒精調配而成，除眾所周知的香水與消毒功用外，亦有醒腦、除臭、止癢等妙用。而成載80多年歷史的「金蘭醬油」也有著經典不敗地位，至今仍是家家戶戶廚房的必備品。

「有夢最美」專區囊括多款長銷或是復刻版的夢幻逸品，包含80年代紅遍全球，復刻回歸的「任天堂經典迷你紅白機」，內建超級瑪莉、小精靈、洛克人2等30款經典遊戲，入手收藏價值極高。

熱銷半世紀被譽為全民電鍋的「大同電鍋」，趕上近期力挺國產鳳梨潮，用來烘「鳳梨乾」也沒問題。復古風潮也延燒至兒童電動車，除超跑、名車造型，「Vespa PX150 偉士牌兒童電動機車」同樣超夯。

(工商 )