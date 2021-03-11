中華電信11日正式宣告，多視角回歸洲際棒球場，更將轉播規格升級到業界極致，正式推出4D全視角，在球場架設40逾台4K高速攝影機拍攝，提供用戶任意縮放、旋轉超過100度畫面。舉凡熱血全壘打、驚險盜壘，通通一網打盡，動動手指轉到最佳角度，得分或出局絕不誤判。只要是中信兄弟洲際主場賽事通通有，再次擦亮走在最前面的招牌。

中華電信MOD與Hami Video繼去年領先全台推出中華職棒主審視角轉播，創下中信兄弟總冠軍賽主場230萬餘收視分鐘數，今年持續提升轉播規格，再度領先業界，推出「4D全視角」LIVE轉播，開啟5G娛樂新視野。

4月起，只要是中華電信5G客戶，打開Hami Video 5G館就能感受中信兄弟洲際主場全場無死角的觀賽體驗。

此外，回歸洲際棒球場的4K多視角轉播服務，則是持續推出去年最引人矚目的主審視角，以及令人目不轉睛的Passion視角、Sisters視角，只要是假日中信兄弟洲際主場賽事，MOD全客戶及Hami Video運動館/電視館訂戶同享本項轉播服務。

本周日(14日)中信兄弟洲際主場開幕戰就可以透過MOD及Hami Video看到4K多視角。

(工商 )